Чулпан Хаматова планирует завершить актерскую карьеру

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Чулпан Хаматова сообщила о планах завершить актерскую карьеру. Об этом артистка рассказала во время интервью, опубликованного на YouTube-канале "Технари Кремниевой долины".

Артистка призналась, что ей трудно выходить на сцену. Подобное происходило и раньше, но ей обещали, что с годами это изменится. Однако, по ее словам, это чувство до сих пор ее преследует. Хаматова заявила, что хочет поскорее отказаться от актерской деятельности.

"Хочу себе оставить для души радиопередачи, стихи, которые я люблю сама и которые, может быть, еще кому-то будет приятно слышать. Вообще быть актером – это либо ты великий гений, либо ты должен быть молодым", – уточнила она.

Также артистка заявила, что актерство больше подходит молодым людям, которые имеют много сил, а также подвижный артикуляционный аппарат.

В конце марта стало известно, что Хаматова по собственному желанию уволилась из "Современника". Там она играла в двух спектаклях. Актриса покинула Россию.

В Театре Наций заверили, что все спектакли, в которых была задействована Хаматова, пройдут по плану. Однако замену получилось сделать только в одном из них – речь о постановке "Враги, история любви".

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