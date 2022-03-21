В Театре Наций и "Современнике" рассказали о судьбе спектаклей, в которых играла Хаматова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Театра Наций Мария Ревякина рассказала, что три спектакля, в которых играла Чулпан Хаматова, останутся в репертуаре и пройдут согласно расписанию.

"Это "Мастер и Маргарита", где ее роль исполняет Наташа Ноздрина, "Рассказы Шукшина", где играет Юлия Пересильд, и "Иванов", где теперь играет Елена Морозова. Единственный спектакль – "Горбачев" – с участием Хаматовой пока под вопросом", – сказала Ревякина РИА Новости.

Также в репертуаре останется спектакль "Разбитый кувшин" с участием Ингеборги Дапкунайте, но в нем будет сделана замена. Ревякина добавила, что Хаматова и Дапкунайте не были штатными сотрудниками Театра Наций и работали по договору.

В "Современнике" Хаматова участвовала в двух спектаклях – "Враги, история любви" и "УтроВечер". В первой постановке сделают замену, а во второй – это невозможно.

До этого Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и живет в Латвии.

Также ранее стало известно, что прима-балерина Государственного академического Большого театра Ольга Смирнова приняла решение покинуть Россию и продолжить карьеру в Нидерландском Национальном балете в Амстердаме в связи с текущими событиями на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

