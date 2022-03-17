Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова покинула Россию

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Прима-балерина Государственного академического Большого театра Ольга Смирнова приняла решение покинуть Россию и продолжить карьеру в Нидерландском Национальном балете в Амстердаме в связи с текущими событиями на Украине. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Национальный балет – отличное место, чтобы продолжить работу в качестве балерины", – заявила Смирнова.

Она выразила уважение и признательность голландскому хореографу Хансу ван Манену и балетмейстеру Ларисе Лежниной, переехавшей из России в Нидерланды в 2014 году.

Ранее Алла Пугачева опровергла слухи о своей эмиграции. Певица пояснила, что отправилась за границу, чтобы провести каникулы и пройти лечение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

