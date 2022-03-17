В Кремле рассказали об "очищении" российского общества в непростые времена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день многие показывают "свою сущность", сообщает "Газета.ру".
"Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни", – отметил Песков.
Уточняется, что так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что очищение общества от предателей укрепит РФ.
Песков обратил внимание на то, что кто-то уходит с работы, некоторые отказываются от активной службы, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства.
"Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями", – заключил пресс-секретарь российского президента.
Помимо этого, он также оценил комментарий журналистов о том, что на дверях тех, кто выступает против спецоперации РФ по защите ДНР и ЛНР, появляются буквы Z.
"Не думаю, что это какой-то шаг к очищению. Сейчас же все очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему... Очень многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддерживать президента... их подавляющее большинство", – заявил Песков.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех своих недругов. Причинами нынешнего обострения международной ситуации он назвал русофобию западных стран, которая, по его мнению, никогда не достигнет дна, расширение Североатлантического альянса, экономическую и информационную войну против России и преследование граждан РФ в других странах.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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