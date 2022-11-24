Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии. Она была удостоена приза театральной премии "Ночь лицедеев", говорится на официальном сайте мероприятия.

Артистку наградили за роль в постановке Post Scriptum в Новом рижском театре. В моноспектакле Хаматова играет сразу несколько героев – священника, насильника, педагога, девочку и автора.

В конце марта стало известно, что Чулпан Хаматова по собственному желанию уволилась из "Современника". Там она играла в двух спектаклях. При этом отмечалось, что замену получится сделать только в одном из них. Речь шла о постановке "Враги, история любви".

Позднее актриса уточнила, что уехала из РФ в Латвию. Поводом послужил украинский конфликт.

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