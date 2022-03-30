Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чулпан Хаматова по собственному желанию уволилась из "Современника". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Татьяну Баранову.

"Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года", – сказала Баранова.

21 марта стало известно, что Хаматова покинула Россию. По ее собственным словам, сейчас она живет в Латвии.

Тогда в Театре Наций заверили, что все спектакли, в которых была задействована актриса, пройдут по плану. Хаматову, работавшую в театре по договору, заменят другими артистами. В "Современнике" же она играла в двух спектаклях, замену получится сделать только в одном из них – речь о постановке "Враги, история любви".

