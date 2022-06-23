Как живет Чулпан Хаматова в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова в конце марта сообщила, что уехала из РФ в Латвию из-за ситуации на Украине. По сей день волна критики в адрес артистки не утихает. Ходят слухи, что на чужбине у нее начались проблемы с деньгами и скоро она вернется на родину. Рассказываем, как живет артистка за границей.



"Это неприлично – покидать страну"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В конце марта Чулпан Хаматова в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой" призналась, что, когда началась специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР, она была в отпуске. Актриса отметила, что сперва собиралась только переждать волнения за рубежом. Но в конечном счете приняла решение о переезде в Латвию.

Серьезность намерений об эмиграции артистки подтвердил и тот факт, что она уволилась из театра "Современник", в котором прослужила почти 25 лет. Вместе с актрисой в Латвию переехали три ее дочери. В интервью Хаматова поделилась, что находится в стесненном финансовом положении. В Латвии у нее есть дом в деревне, однако, даже чтобы добраться до него, ей потребовалась материальная помощь от других людей.

Актриса уточнила, что без доходов ее сбережений хватит на три-четыре месяца, чтобы прожить с детьми. После эмиграции на Хаматову обрушилась волна критики, причем не только от ее поклонников, но и коллег по цеху. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин назвал отъезд артистки неприличным.





Александр Калягин председатель Союза театральных деятелей Это неприлично – покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе. Я никого не ругаю и не буду ругать, вешать ярлыки, это личное дело Хаматовой. Но – неприлично. Другого слова не могу подобрать.

Накаляли ситуацию и высказывания самой актрисы. В одном из интервью она призналась, что никогда серьезно не относилась к званию народной артистки РФ.

"Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять "народная артистка России", но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях", – сказала Хаматова.

На это заявления отреагировали в Госдуме. Член комитета нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьев посчитал, что нужно создать комиссию для лишения Хаматовой соответствующего звания.



"Личное дело" гражданки Хаматовой"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Латвии Хаматова смогла устроиться на новую работу. Ей предложил присоединиться к актерской труппе худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис. Недавно состоялся дебют артистки в моноспектакле Post Scriptum, где она сыграла сразу пять персонажей: священника, насильника, учительницу, девочку и автора. Херманис уточнил, что сюжет посвящен "совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий".

В соцсетях Хаматова делится анонсами и фотографиями с постановки. В комментариях под публикациями критики не упускают возможности обвинить ее в переезде и участии в антироссийской пропаганде. Сама артистка прямо не отвечает на нападки. Однако недавно она репостнула комментарий кинокритика Антона Долина, который высказался о ее спектакле Post Scriptum. Помимо разбора постановки, он выступил в защиту Хаматовой.





Антон Долин кинокритик Возможно, кто-то придет в комментарии, чтобы разобрать в очередной раз "личное дело" гражданки Хаматовой. Не трудитесь, эти комментарии просто буду удалять. Дискуссии не будет. Не здесь.

Вместе с тем ходят слухи, что артистка якобы планирует покинуть Латвию и вернуться в Россию. Советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш, комментируя это, предположил, с чем может быть связана такая ситуация.

"Уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут (в Латвии. – Прим. ред.) все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно", – отметил актер.

По его словам, "Чулпаша, видать, не привыкла" проводить творческие вечера бесплатно. При этом сама Хаматова не делала заявлений, подтверждающих намерения вернуться на родину.

