Театр Табакова подтвердил информацию об уходе Чиповской

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российская актриса Анна Чиповская уходит из Московского театра Олега Табакова, сообщает Пятый канал со ссылкой на учреждение культуры.

"Анна Чиповская прекращает работу в Театре Олега Табакова по личным причинам. До конца сезона Анна играет в спектаклях репертуара", – отметили в театре.

Там уточнили, что о новых исполнителях ролей Чиповской сообщат в начале следующего сезона. Последняя постановка у актрисы запланирована на 30 июня.

О своем уходе из Театра Олега Табакова Чиповская сообщила ранее. Она также отметила, что увольняется по личным причинам. В этом театре актриса проработала 15 лет.

До этого актер Виктор Сухоруков покинул коллектив Театра имени Вахтангова. Он отмечал, что уже строит новые творческие планы, его зовут играть в других театрах, сниматься в кино. Кроме того, как уточнил артист, ему надоело "играть одно и то же по 100 лет".

