Римас Туминас покинул должность худрука Театра имени Вахтангова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Римас Туминас покинул должность художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер занимал пост с 2007 года, сообщается в телеграм-канале театра.
"Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве", – говорится в сообщении.
В настоящее время театр работает под руководством директора Кирилла Крока. Все творческие проекты, запланированные на 101-й сезон, будут выполнены.
"В ближайшие дни главный режиссер театра Юрий Бутусов приступит к репетициям нового спектакля. 7 мая художественный совет театра примет решение о пополнении труппы выпускниками Театрального института имени Б. В. Щукина", – добавляется в сообщении.
В февраля 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Но режиссер остался, отметив, что решение о сотрудничестве с Литвой будут принимать власти этой страны.
Ранее стало известно, что художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначили Егора Перегудова. К работе он приступит 13 мая. Инициатива о назначении нового худрука поступила от труппы театра, ее поддержали и в департаменте культуры.
Миндаугас Карбаускис оставил должность художественного руководителя Московского академического театра имени В. Маяковского в феврале 2022 года. В театре пояснили, что Карбаускис принял данное решение по собственной инициативе.
Егор Перегудов станет новым худруком Театра имени Маяковского
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