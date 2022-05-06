Егор Перегудов станет новым худруком Театра имени Маяковского

Фото: ТАСС/Александр Куров

Художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначили Егора Перегудова. К работе в этой должности он приступит 13 мая, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Инициатива по поводу назначения нового худрука поступила от труппы театра, ее поддержали и в столичном департаменте культуры.

По словам Перегудова, Театр им. Маяковского – уникальный театр со своим духом и атмосферой, связанный с именами великих режиссеров, в том числе Всеволода Мейерхольда, Алексея Попова, Николая Охлопкова, Андрея Гончарова.

Также для Перегудова важна связь Театра им. Маяковского и режиссерского факультета ГИТИСа, который он окончил и где занимается преподавательской деятельностью уже 12 лет.

"Значительная часть труппы – выпускники ГИТИСа разных лет, а значит, у нас одни корни, одно понимание природы театра. Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, – для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое", – отметил он.

В свою очередь, народный артист РФ, артист Театра имени Владимира Маяковского Игорь Костолевский заявил, что Перегудов является продолжателем традиций русского психологического театра, близких Театру им. Маяковского. По словам артиста, назначение Перегудова на должность руководителя станет примером преемственности и связи поколений.

"Егор Перегудов – выпускник мастерской Сергея Женовача, который, в свою очередь, учился у Петра Фоменко – ученика выдающегося Андрея Гончарова, который был художественным руководителем Театра имени Владимира Маяковского с 1967 по 2001 год. Мы очень рады, что наше предложение было принято департаментом культуры города Москвы", – отметил Костолевский.

Он также уточнил, что опыт Перегудова в управлении и формировании программы празднования 100-летнего юбилея РАМТа станет большим преимуществом перед юбилейным сезоном Театр им. Маяковского.

Решение о назначении Перегудова на должность худрука поддержал и художественный руководитель театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович.

"Назначение Егора – это абсолютно правильное решение. В моем понимании, он из всех режиссеров, скажем так, "среднего" поколения ближе всего к тому, ради чего лично я хожу в театр. Может быть, это связано с тем, что Егор по первому образованию лингвист. И не просто лингвист, а синхронист очень высокого уровня. И мне посчастливилось, что я всегда попадаю на совершенно замечательные спектакли Егора", – подчеркнул Каменькович.

Миндаугас Карбаускис оставил должность художественного руководителя Московского академического театра имени В. Маяковского в феврале этого года. В театре пояснили, что Карбаускис принял данное решение по собственной инициативе.

Карбаускис занимал пост художественного руководителя Театра имени Маяковского с 2011 года. Он имеет высшие театральные награды, среди которых – премии Константина Станиславского, "Золотая Маска", "Триумф" и другие.