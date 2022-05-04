В "Гоголь-центре" опровергли слухи о возможном закрытии театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский театр "Гоголь-центр" опроверг слухи о возможном закрытии театра. Не подтвердили в учреждении и уход Алексея Аграновича с поста художественного руководителя. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра сообщает ТАСС.

Информация о возможном закрытии театра, а также сведения о том, что Агранович прекратит занимать должность художественного руководителя, ранее появилась в ряде телеграм-каналов.

В пресс-службе театра подчеркнули, что никаких распоряжений по этому поводу от департамента культуры Москвы не поступало.

"Природа возникновения этих слухов нам не понятна, поскольку по всем объективным показателям "Гоголь-центр" – это театр с высокой посещаемостью, финансовой эффективностью и сильной командой", – подчеркнули в организации.

Собеседник агентства добавил, что театр продолжает работать и готовится к премьере.

"Впереди много планов", – заключили в пресс-службе.

По данным афиши театра, 12 мая при содействии Центра Вознесенского состоится премьера постановки "Берегите ваши лица" по пьесе Андрея Вознесенского. Ее показы запланированы на 12–15 мая.

Ранее стало известно, что театральный режиссер Денис Азаров оставил должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка. 18 апреля он написал заявление об уходе по собственному желанию. Этот пост был занят им в декабре 2020 года. За время работы во главе труппы Азаров сумел найти общий язык с артистами и выпустить две успешные премьеры – спектакли "Пир" и "Мертвые души".