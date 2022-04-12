Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист РФ Константин Райкин подтвердил свое увольнение с должности худрука Высшей школы сценических искусств, сообщает РИА Новости.

"Я подтверждаю, что информация правильная. Я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя школы, потому что эта должность упразднена ректором. Ситуация эта довольно долго уже развивалась", – сказал Райкин.

Он рассказал, что выпустил уже два потока артистов, часть из которых служит в "Сатириконе", преподает уже 50 лет и планирует продолжать.

Райкин также выразил уверенность в своей правоте в текущей ситуации. Он рассказал, что ректор учреждения Анатолий Полянкин многие годы даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.

Ранее сообщалось, что Райкина уволили с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Приказ об увольнении подписал ректор вуза Анатолий Полянкин. В студсовете посчитали, что такое решение противоречит интересам учащихся, и обратились к Рособрнадзору с призывом "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения".

Высшая школа сценических искусств была основана в 2012 году. С тех пор ее бессменным художественным руководителем был Константин Райкин, худрук театра "Сатирикон".