Фото: Москва 24/Александр Авилов
Народный артист РФ Константин Райкин подтвердил свое увольнение с должности худрука Высшей школы сценических искусств, сообщает РИА Новости.
"Я подтверждаю, что информация правильная. Я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя школы, потому что эта должность упразднена ректором. Ситуация эта довольно долго уже развивалась", – сказал Райкин.
Он рассказал, что выпустил уже два потока артистов, часть из которых служит в "Сатириконе", преподает уже 50 лет и планирует продолжать.
Райкин также выразил уверенность в своей правоте в текущей ситуации. Он рассказал, что ректор учреждения Анатолий Полянкин многие годы даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.
Ранее сообщалось, что Райкина уволили с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Приказ об увольнении подписал ректор вуза Анатолий Полянкин. В студсовете посчитали, что такое решение противоречит интересам учащихся, и обратились к Рособрнадзору с призывом "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения".
Высшая школа сценических искусств была основана в 2012 году. С тех пор ее бессменным художественным руководителем был Константин Райкин, худрук театра "Сатирикон".
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