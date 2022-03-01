В Москве объединили Центр имени Мейерхольда с театром "Школа драматического искусства"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр имени Всеволода Мейерхольда объединили с московским театром "Школа драматического искусства", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Департамент культуры сообщает об объединении Центра имени Всеволода Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", работающим по лабораторному принципу", – указано в публикации.

Отмечается, что "Школа драматического искусства" является проектной площадкой национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters.

Решение об объединении творческих организаций связано с прекращением трудовых отношений с руководством центра, а также с тем, что у Центра имени Мейерхольда отсутствует труппа и проектный принцип деятельности.

1 марта сообщалось, что был уволен худрук Центра имени Всеволода Мейерхольда Дмитрий Волкострелов. Ожидается, что 2 марта на этот пост должен прийти другой человек.