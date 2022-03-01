Уволен худрук Центра имени Вс. Мейерхольда

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Дмитрий Волкострелов уволен с должности художественного руководителя Центра имени Вс. Мейерхольда, сообщает ТАСС со ссылкой на театр.
"Да. Его уволили", – отметили в центре.
По словам собеседницы агентства, 2 марта на этот пост должен прийти другой человек.
В разговоре с РИА Новости сам Волкострелов пояснил, что увольнение произошло без объяснения причин.
Ранее оставил должность художественного руководителя Московского академического театра имени В. Маяковского Миндаугас Карбаускис. В театре пояснили, что он принял данное решение по собственной инициативе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: