Уволен худрук Центра имени Вс. Мейерхольда

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Дмитрий Волкострелов уволен с должности художественного руководителя Центра имени Вс. Мейерхольда, сообщает ТАСС со ссылкой на театр.

"Да. Его уволили", – отметили в центре.

По словам собеседницы агентства, 2 марта на этот пост должен прийти другой человек.

В разговоре с РИА Новости сам Волкострелов пояснил, что увольнение произошло без объяснения причин.

Ранее оставил должность художественного руководителя Московского академического театра имени В. Маяковского Миндаугас Карбаускис. В театре пояснили, что он принял данное решение по собственной инициативе.

