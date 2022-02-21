Эмир Кустурица согласился стать режиссером Театра российской армии

21 февраля, 22:02
Фото: Агентство "Москва"
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального театра российской армии. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря министра Россияну Марковскую.
Она пояснила, что Шойгу лично встретился с кинематографистом, с которым дружит уже много лет.
"Предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра – большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту – перенести сюжеты известных фильмов в спектакли", – заявил Кустурица.
В качестве примеров спектаклей, которые он планирует поставить в театре, Кустурица назвал "Летят журавли" и "Жизнь как чудо". Сербский режиссер не уточнил, когда именно планирует приступить к работе на новой должности.
Ранее стало известно, что Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова планирует осенью открыть в столице памятник театральным деятелям Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: