Эмир Кустурица согласился стать режиссером Театра российской армии

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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального театра российской армии. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря министра Россияну Марковскую.

Она пояснила, что Шойгу лично встретился с кинематографистом, с которым дружит уже много лет.

"Предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра – большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту – перенести сюжеты известных фильмов в спектакли", – заявил Кустурица.

В качестве примеров спектаклей, которые он планирует поставить в театре, Кустурица назвал "Летят журавли" и "Жизнь как чудо". Сербский режиссер не уточнил, когда именно планирует приступить к работе на новой должности.

Ранее стало известно, что Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова планирует осенью открыть в столице памятник театральным деятелям Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому.

