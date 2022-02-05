Театр имени Вахтангова планирует осенью открыть памятник Этушу, Яковлеву и Лановому

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова планирует осенью открыть в столице памятник театральным деятелям Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому, рассказал директор театра Кирилл Крок. Об этом сообщает ТАСС.
"Очень бы хотелось в начале театрального сезона в сентябре этого года памятник открыть", – сказал он.
Крок пояснил, что уже получены необходимые на данном этапе согласования властей, в настоящее время разрабатывается концепция памятника. Затем будет запущен процесс утверждения макета памятника в комиссии по монументальному искусству.
В сентябре прошлого директор театра рассказал, что скульптурная композиция в память о народных артистах СССР Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве появится в Калошином переулке.
Ранее в Москве открыли памятник, посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Торжественная церемония состоялась 6 сентября у книжного клуба "Достоевский".
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