Театр имени Вахтангова планирует осенью открыть памятник Этушу, Яковлеву и Лановому

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова планирует осенью открыть в столице памятник театральным деятелям Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому, рассказал директор театра Кирилл Крок. Об этом сообщает ТАСС.

"Очень бы хотелось в начале театрального сезона в сентябре этого года памятник открыть", – сказал он.

Крок пояснил, что уже получены необходимые на данном этапе согласования властей, в настоящее время разрабатывается концепция памятника. Затем будет запущен процесс утверждения макета памятника в комиссии по монументальному искусству.

В сентябре прошлого директор театра рассказал, что скульптурная композиция в память о народных артистах СССР Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве появится в Калошином переулке.

Ранее в Москве открыли памятник, посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Торжественная церемония состоялась 6 сентября у книжного клуба "Достоевский".