В Москве появится памятник Этушу, Лановому и Яковлеву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице у Симоновской сцены Театра имени Вахтангова появится скульптурная композиция в память о народных артистах СССР Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве. Как рассказал директор театра Кирилл Крок, открытие памятника запланировано до конца сезона.

"Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Мосгордумы согласовала и утвердила нам очень важную для нас вещь – это увековечивание памяти наших великих артистов. Это я говорю о памятнике, который мы до конца сезона откроем и поставим у Симоновской сцены", – пояснил он.

Скульптура появится в Калошином переулке.

Ранее в Москве открыли памятник, посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Торжественная церемония состоялась 6 сентября у книжного клуба "Достоевский".