Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава МИД РФ Сергей Лавров, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника князю Александру Невскому на улице Лобачевского в столичном районе Проспект Вернадского.
"Я очень рад, что свершился этот факт. Это большое дело, что мы вместе с жителями Западного округа, района Проспект Вернадского вместе открываем памятник святому благоверному Александру Невскому", – сказал Попов.
Он отметил, что Александр Невский почитаем всеми русскими людьми. Также журналист остался доволен тем, что памятник удалось спроектировать и установить в короткие сроки.
"Я очень рад, что удалось в достаточно короткие сроки притащить этот прекрасный камень из Карелии, выбрать место, сделать замечательный памятник, который будет радовать москвичей и всех, кто приезжает в наш замечательный город", – добавил Попов.
Сергей Лавров подчеркнул, что Александр Невский был великим государственным деятелем.
"Он думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного, религиозного кода, о создании религиозной идентичности нашей родины. И сочетал в себе качества и полководца, и дипломата", – уточнил он.
При этом Андрей Турчак отметил, что для него Александр Невский является личной страницей в истории.
"Я родился в Ленинграде, где более трех веков покоятся мощи святого благоверного князя. Вторая моя родина – Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из самых важных, тяжелейших битв и победил в ней. <…> Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память: "Не в силе бог, а в правде". И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима", – пояснил он.
Ранее Попов вошел в состав попечительского совета по возведению памятника князю Александру Невскому на западе Москвы. Он сообщил, что за установку монумента на улице Лобачевского рядом с храмом высказались около 4 500 москвичей. Журналист напомнил, что Александр Невский почитается как святой с XVI века.
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