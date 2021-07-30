Евгений Попов будет способствовать установке памятника князю Александру Невскому

Фото: Москва 24/Кирилл Журавок

Ведущий программы "60 минут", журналист Евгений Попов вошел в состав попечительского совета по возведению памятника князю Александру Невскому, который планируется установить на улице Лобачевского рядом с одноименным храмом.

"Ко мне как к журналисту обратились жители района с просьбой содействовать в установке памятника рядом с одноименным храмом. Мы провели опрос общественного мнения: почти 4 500 москвичей проголосовали за установку монумента именно здесь", – рассказал он.

Попов выразил надежду на то, что памятник получится открыть уже в сентябре текущего года.

Журналист также напомнил, что Александр Невский почитается как святой с XVI века, а при Екатерине II был учрежден орден, названный его именем, которым в советские годы награждали за выдающиеся успехи в организации военных операций. Одной из почетных государственных наград он остается и в наши дни.

Между тем клирик храма Александра Невского Александр Кузнецов считает князя символом единства духовного и мирского. По его словам, установка памятника важна и с точки зрения воспитания российских дипломатов, покровителем которых и является государственный деятель. Кузнецов уверен, что монумент станет точкой притяжения для местных жителей.

Как отметила архитектор Ольга Мельниченко, над созданием эскизов памятника она работала вместе со скульптором Карэном Саркисовым. Монумент будет представлять собой фигуру князя в полный рост, которая вместе с постаментом и стягом будет возвышаться на 6,5 метра.

Ранее Евгений Попов предложил упростить процедуру изъятия объектов культурного наследия у частных владельцев, если те не выполняют свои обязательства по содержанию зданий в надлежащем состоянии.

Он напомнил об усадьбе Нарышкиных, собственник которой игнорирует ее состояние и не проводит реконструкцию. По словам журналиста, за сохранение усадьбы было собрано около двух тысяч подписей.

