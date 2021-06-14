Евгений Попов: готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия

Фото: /Мария Попова
Владимир Путин посетил выставку в Третьяковской галерее, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского. Экспозиция содержит порядка 100 произведений искусства из 37 музеев и трех частных коллекций. Тележурналист Евгений Попов отметил, что такие мероприятия свидетельствуют о важности роли исторического наследия в жизни россиян.
"На наших глазах происходит возрождение интереса к истории России, ее культурному наследию. Проявленное внимание к мероприятию со стороны руководства страны – тому подтверждение. Все больше людей осознают, что культурное наследие – это фундамент, на котором строится система ценностей, передаваемая из поколения в поколение, развивается уникальность и самобытность нации", – подчеркнул Попов.
По его словам, к культурному наследию относятся в том числе объекты архитектуры. В столице к настоящему времени отреставрировано каждое третье здание-памятник, а количество аварийных объектов уменьшилось в 5 раз.
При этом Попов заявил о важности вопроса сохранения таких зданий. Например, усадьба Нарышкиных сегодня разрушается при попустительстве владельцев. Журналист считает, что в таких случаях "необходимо законодательно закрепить норму изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников, не выполняющих обязательств по их сохранению в надлежащем виде. В противном случае, за время судебных разбирательств можно лишиться самого памятника".
В России около 34 тысяч объектов культурного наследия находятся в ненадлежащем виде.
"Считаю, что необходимо как минимум в 10 раз увеличить штрафы за их повреждение или тем более разрушение. Сохранение исторической памяти и культурных ценностей должно быть в приоритете у государства", – уверен Попов.
К подготовке соответствующих поправок в законодательство он намерен привлечь специалистов Мосгорнаследия.
Ранее Евгений Попов рассказал о спасении архитектурных памятников, входящих в наследие Нарышкиных. Его инициативу поддержали 1 200 человек.
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