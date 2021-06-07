В столице началась реставрация памятника Минину и Пожарскому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты приступили к реставрации памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который расположен около Покровского собора на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного исторического музея.

"В настоящее время около монумента специалистами Института археологии РАН проводятся археологические исследования, по завершении которых начнется строительство специального отапливаемого павильона-мастерской над памятником для проведения реставрации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что установка павильона позволит избежать рисков повреждения скульптурной группы при транспортировке и позволит провести все необходимые работы на месте.

Работы выполнит Межобластное научно-реставрационное художественное управление, которое стало победителем конкурса, проведенного музеем.

Стоимость реставрационных работ оценивается в 55 миллионов рублей. В 2018 году Исторический музей запустил акцию по сбору средств на реставрацию памятника.

Ранее сообщалось, что в 2022 году отреставрируют памятник Михаилу Кутузову, который является объектом культурного наследия регионального значения.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, реставрация монумента пройдет к 210-летию Отечественной войны 1812 года. Она отметила, что специалисты устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом.