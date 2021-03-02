Деревянный дом Страховых на улице Гастелло признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Деревянный жилой дом братьев Страховых на улице Гастелло внесен в реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"Здание представляет собой одноэтажный прямоугольный деревянный дом на каменном цоколе, выстроенный в 1903 году для братьев Страховых архитектором Леонидом Лазовским", – говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, здание является редким образцом деревянного зодчества начала ХХ века, сохранившим свои первоначальные архитектурные особенности.

"Снаружи здание украшено изящным резным декором, а внутри находится историческая лестница, белые изразцовые печи 1903 года и печной прибор, а также лепнина", – отметил Емельянов.

Он добавил, что теперь исторический облик здания охраняется государством.

Ранее здание Пречистенской аптеки в Москве признали памятником архитектуры. В 1860–1890-х здание принадлежало представителям фармацевтической династии Форбрихеров. Трехэтажный каменный дом с подвалом в стиле эклектики находится по адресу улица Пречистенка, дом 6. Аптека в нем работает уже более 200 лет.