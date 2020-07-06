Жилой дом 1901 года постройки на Страстном бульваре отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре столицы капитально отремонтируют жилой дом, построенный в 1901 году по проекту Александра Мейснера и входящий в ансамбль доходных домов князя Константина Горчакова. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Как уточняется, здание находится по адресу: Страстной бульвар, дом 4, строение 3.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что для дома сформировали перечень мероприятий, в рамках которого планируется капитально отремонтировать входные группы и места общественного пользования, подвал, а также кровлю и фасад. Также планируется заменить ряд коммуникаций.

В сообщении говорится, что специалисты расчистят фасад от отслоившейся краски, также выполнят частичную огрунтовку и покраску наружных стен. Цоколь и приямки обновят, входные двери и окна заменят. В местах общего пользования покрасят стены, потолки, заменят напольное покрытие лестничных площадок и тамбура, восстановят ступени лестниц и обновят ограждения и перила.

В пресс-службе добавили, что также предусмотрена модернизация систем электроснабжения. Специалисты планируют обновить трубопроводы и стояки водоснабжения, а также отремонтируют системы канализации и заменят систему отопления.

В начале июня стало известно, что в Пресненском районе планируют отремонтировать дом, в котором жил поэт Владимир Маяковский. В рамках работ запланирован внутренний и внешний ремонт здания. Специалисты восстановят штукатурный слой фасада, декоративные элементы, арку и цоколь дома.

Ранее сообщалось, что дом-музей русского поэта и писателя Бориса Пастернака в поселке Переделкино будет отреставрирован. Дача Пастернака расположена в писательском поселке в ТиНАО. Именно там он написал две последние книги стихов и создал свой главный роман "Доктор Живаго". Эта книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году, а затем в Нидерландах, Великобритании и США.

