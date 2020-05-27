Главный фасад Бабаевской шоколадной фабрики отреставрируют

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С июня 2020 года начнется реставрация главного фасада здания Бабаевской шоколадной фабрики, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.

Работы проведут по адресу улица Малая Красносельская, дом 7, строение 31. Ранее специалисты отреставрировали дворовый фасад и крышу здания. Главный фасад планируют привести в порядок к концу 2020 года.

"В настоящий момент здание закрыто лесами, мы планируем, что весь объем работ по сохранению фасада будет проделан в этом году. И ближе к зиме горожане смогут увидеть уже обновленный памятник", – сообщил глава департамента Алексей Емельянов.

Он добавил, что впоследствии будет проведена реставрация внутри здания. Специалисты планируют вернуть исторический облик его интерьерам. Емельянов сообщил, что к данному этапу работы приступят в конце 2020 года.

Комментируя планы по реставрации главного фасада, Емельянов отметил, что основное внимание будет уделено вычинке и сохранению кирпичной кладки, реставрации уникальных декоративных элементов, а также восстановлению штукатурного слоя. Также планируется замена окон и дверей на новые, которые будут выполнены по историческим аналогам.

В департаменте напомнили, что здание ранее принадлежало династии Абрикосовых, чье производство специализировалось на выпуске кондитерских изделий. В 1919 году их собственность была национализирована, а в 1922 году получила привычное нам наименование фабрики имени Бабаева.

Ранее стало известно, что в Москве планируют отреставрировать дом-музей русского поэта и писателя Бориса Пастернака в поселке Переделкино. Его планируют приспособить для современного использования.