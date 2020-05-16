Старый монетный двор в центре столицы отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты возобновили научно-исследовательские и изыскательские работы на территории Старого монетного двора и Дома губернского правления на Никольской улице. В исторический ансамбль входят пять объектов культурного наследия федерального значения – северный, южный, западный и восточный корпуса, а также палаты Старого монетного двора, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал глава культурного наследия столицы Алексей Емельянов, состояние ансамбля оценивается как удовлетворительное, но нужно провести работы по реставрации части фасадов и внутренних помещений.

"Сейчас специалисты приступают к масштабным исследованиям, во время которых им предстоит оценить все особенности памятников, степень сохранности зданий, а также определить объем необходимых работ. Все это будет отражено в проекте реставрации", – приводятся в сообщении слова Емельянова.

Он добавил, что работы могут начать уже в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что в Москве завершили реставрацию памятника маршалу Жукову. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в рамках реставрации был приведен в порядок каркас скульптуры, также специалисты очистили бронзовую поверхность памятника. Кроме того, были выполнены монтаж фигуры и проварка мест технологических швов и приведен в порядок цветник, раскинутый вокруг монумента.