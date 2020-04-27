В Москве завершили реставрацию памятника маршалу Жукову

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Реставрацию памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову полностью завершили. В настоящее время на месте его возведения уже разобраны строительные леса, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Решение о проведении реставрации было принято в конце марта текущего года. Большую часть работ специалисты успели завершить до введения в городе ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

"В настоящий момент все работы закончены, сегодня специалисты демонтировали строительные леса, и тот самый памятник работы Вячеслава Клыкова, являющийся визитной карточкой Манежной площади, вернулся на свое историческое место", – говорится в сообщении.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в рамках реставрации был приведен в порядок каркас скульптуры, также специалисты очистили бронзовую поверхность памятника. Кроме того, были выполнены монтаж фигуры и проварка мест технологических швов и приведен в порядок цветник, раскинутый вокруг монумента.

Ранее сообщалось о том, что отреставрированный памятник Жукову установили на Манежной площади. Обновление монумента провели в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.