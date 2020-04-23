Отреставрированный памятник Жукову установили на Манежной площади

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Отреставрированный памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову установили на Манежной площади, сообщает Агентство "Москва".
20 марта в столице демонтировали старый монумент. На его место поставили другой памятник Жукову. Статуя выполняла воинское приветствие, а у его коня была приподнята левая передняя нога.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что новый памятник поставили на время реставрации старого монумента.
"Ни о какой замене памятника маршалу Жукову не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года", – отметил Емельянов.
Обновление монумента провели в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Памятник маршалу был поставлен 25 лет назад, также в связи с юбилеем подписания Акта о капитуляции Германии.
Ранее столичный департамент культурного наследия сообщил, что в Москве в 2020 году установят мемориальную доску Юрию Лужкову. Кроме того, на этот год запланировано появление еще трех новых произведений монументально-декоративного искусства.
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