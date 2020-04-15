Усадебное здание XIX века на Большой Ордынке отреставрируют

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный дом городской усадьбы мещанина Евгения Петрова планируют отреставрировать до конца года. Здание, находящееся по адресу: улица Большая Ордынка, дом 14, строение 20, построили в середине XIX века. Дом являлся частью владения с доходным домом, ремесленными мастерскими, торговыми лавками, а также экипажной фабрикой. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что в XIX веке усадьбы зачастую превращались в доходные и производственные владения.
"Бывшая городская усадьба Евгения Петрова – яркий образец подобного владения", – приводятся в материале слова Емельянова.
На первом этаже главного усадебного дома находился магазин экипажей, а на втором – административные помещения и приемная хозяина дома. Владелец с семьей переехал на антресоли.
В советское время на территории комплекса действовала мебельная фабрика, а в бывшем жилом доме с лавками был административный корпус.
Емельянов рассказал, что внутри здания специалисты уже разобрали поздние конструкции, укрепили кирпичную кладку. Далее им предстоит раскрыть заложенные исторические оконные и дверные проемы и убрать те, которые появились позднее
"Кроме того, специалисты воссоздадут по архивным документам металлическую лестницу середины XIX века, а также напольные покрытия из щитового паркета", – добавил Емельянов.
На сегодняшний день реставрационные работы приостановлены из-за введения в городе ограничительных мер.
Ранее сообщалось, что церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье, которая находится на улице Ильинке в центре столицы, отреставрируют. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект. В подвале здания разместят нижний храм и его притвор, алтарь, крестильню и археологическую зону. Холл, церковную лавку, буфет с помещениями производственной зоны обустроят на первом этаже, а на втором – кладовую церковной утвари и инвентаря.
На третьем этаже будет находиться верхний храм, алтарь и церковно-археологический кабинет, а на четвертом – административные помещения, кладовые и библиотека.
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