Три новых памятника и мемориальная доска появятся на улицах Москвы

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Три новых произведения монументально-декоративного искусства и одна мемориальная доска появятся в Москве в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия.

Глава департамента Алексей Емельянов рассказал, что в текущем году запланировано открытие мемориальной доски Юрию Лужкову, скульптурной композиции к юбилею театра имени Евгения Вахтангова, монумента железнодорожникам – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову.

Емельянов подчеркнул, что скульптура, посвященная театру, появится на Арбате в арочном проеме главного фасада учреждения. Монумент железнодорожникам появится в сквере на Комсомольской площади, а памятник Ульянову возведут в Михайловском саду на улице Бахрушина.

Руководитель ведомства отметил, что сроки установки и торжественных открытий могут быть скорректированы в связи с введением в городе ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

В марте в Москве заменили памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Старый монумент демонтировали. Теперь статуя маршала выполняет воинское приветствие, а у его коня приподнята левая передняя нога.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что демонтаж памятника осуществили в рамках его реставрации. Вскоре старый монумент планируют вернуть на место. Вместо демонтированного монумента установили его временную копию.

