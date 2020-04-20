Три новых памятника и мемориальная доска появятся на улицах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три новых произведения монументально-декоративного искусства и одна мемориальная доска появятся в Москве в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия.
Глава департамента Алексей Емельянов рассказал, что в текущем году запланировано открытие мемориальной доски Юрию Лужкову, скульптурной композиции к юбилею театра имени Евгения Вахтангова, монумента железнодорожникам – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову.
Емельянов подчеркнул, что скульптура, посвященная театру, появится на Арбате в арочном проеме главного фасада учреждения. Монумент железнодорожникам появится в сквере на Комсомольской площади, а памятник Ульянову возведут в Михайловском саду на улице Бахрушина.
Руководитель ведомства отметил, что сроки установки и торжественных открытий могут быть скорректированы в связи с введением в городе ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.
В марте в Москве заменили памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Старый монумент демонтировали. Теперь статуя маршала выполняет воинское приветствие, а у его коня приподнята левая передняя нога.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что демонтаж памятника осуществили в рамках его реставрации. Вскоре старый монумент планируют вернуть на место. Вместо демонтированного монумента установили его временную копию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: