Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

01:37

Комиссия готова увековечить память о Лимонове в Москве

утраты культура

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Столичная комиссия по монументальному искусству готова рассмотреть предложение об увековечивании в городе памяти скончавшегося писателя Эдуарда Лимонова.

Как сообщил Агентству "Москва" председатель комиссии Игорь Воскресенский, вопросы об установке памятника или мемориальной доски решает общество.

"Мы только рассматриваем такие предложения. Будет предложение – будем рассматривать", – заявил Воскресенский.

Эдуард Лимонов – писатель и политик, родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. Он основал Национал-большевистскую партию (НБП, запрещена в России), члены которой в июле 2010 года учредили партию "Другая Россия".

Он является автором более 30 романов, повестей и сборников рассказов. Мировую известность Лимонову принес роман "Это я – Эдичка". Он был написан в эмиграции в 1976 году в Нью-Йорке, впервые издан через три года в Париже.

Писатель Шаргунов рассказал о последнем разговоре с Лимоновым

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика