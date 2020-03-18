Комиссия готова увековечить память о Лимонове в Москве

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Столичная комиссия по монументальному искусству готова рассмотреть предложение об увековечивании в городе памяти скончавшегося писателя Эдуарда Лимонова.

Как сообщил Агентству "Москва" председатель комиссии Игорь Воскресенский, вопросы об установке памятника или мемориальной доски решает общество.

"Мы только рассматриваем такие предложения. Будет предложение – будем рассматривать", – заявил Воскресенский.

Эдуард Лимонов – писатель и политик, родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. Он основал Национал-большевистскую партию (НБП, запрещена в России), члены которой в июле 2010 года учредили партию "Другая Россия".

Он является автором более 30 романов, повестей и сборников рассказов. Мировую известность Лимонову принес роман "Это я – Эдичка". Он был написан в эмиграции в 1976 году в Нью-Йорке, впервые издан через три года в Париже.