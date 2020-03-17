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Общество

20:08

Скончался писатель Эдуард Лимонов

утраты общество

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

"Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме", – рассказал Шаргунов.

Причины смерти он уточнять не стал. Лимонов умер в возрасте 77 лет.

В советское время Лимонов больше был известен как литературный деятель. В 1974 году он эмигрировал в США и там прославил свое имя романами "Это я, Эдичка" (1976), "История его слуги" (1982), "Дневник неудачника" (1982) и другими произведениями.

В 1991 году Лимонов вернулся в Россию и год спустя получил российское гражданство. Затем его творчество и деятельность приобретают все более заметный политический оттенок. В частности, он писал сборники политических эссе и исторических портретов-миниатюр. Среди них стоит отметить "Убийство часового" (1994), "Священные монстры" (2003) и "Титаны" (2014).

Кроме того, Лимонов был автором и редактором национал-большевистской газеты "Лимонка". В 2006 году он возглавлял коалицию "Другая Россия" вместе с Михаилом Касьяновым и Гарри Каспаровым. В 2012 году он пытался баллотироваться на пост президента, однако ЦИК отказала ему в регистрации.

С 2016 года Лимонов был колумнистом русскоязычной версии сайта телеканала Russia Today.

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