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Общество

03:13

Память космонавта Леонова могут увековечить в Москве

общество утраты наука

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил, что в столице может появиться памятник советскому космонавту Алексею Леонову.

По его словам, Леонов был основоположником космического движения. "Он, безусловно, заслуживает того, чтобы увековечить его память", – сказал Воскресенский Агентству "Москва".

Дважды герой Советского Союза скончался в пятницу, 11 октября в возрасте 85 лет. Прощание с Леоновым состоится 15 октября, похороны пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах.

В 1965 году он первым в истории человечества вышел в открытый космос. За пределами корабля Леонов находился больше 12 минут. Имя Леонова носит один из кратеров на обратной стороне Луны.

Умер советский космонавт Алексей Леонов

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