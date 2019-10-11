Умер советский космонавт Алексей Леонов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-году жизни. Об этом ТАСС сообщила помощница космонавта Наталья Филимонова.
"Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни", – сказала она, добавив, что похороны Леонова пройдут 15 октября на кладбище в Мытищах. Прощание начнется в 11:00.
Информацию о смерти Леонова подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
"Да, к сожалению, это действительно так", – сказал представитель ЦПК РИА Новости.
Леонов отметил свое 85-летие 30 мая. Члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин 29 числа посвятили его юбилею выход в открытый космос. На их скафандрах красовались надписи "Леонов № 1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Кроме того, Кононенко и Овчинин вынесли за борт МКС портрет с изображением Леонова.
Алексей Леонов – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Леонов первый человек в истории, вышедший в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года во время полета корабля Восход-2. За проявленное мужество и героизм космонавту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Память Алексея Леонова могут увековечить в Москве. Такое мнение выразил председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский в разговоре с Агентством "Москва". Он отметил, что космонавт заслуживает увековечивания памяти о нем на территории столицы.
За бортом: Алексей Леонов рассказывает о выходе в открытый космос
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