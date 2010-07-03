Прощание с космонавтом Леоновым состоится 15 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым состоится 15 октября в 11:00 на Мытищинском мемориальном кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался на 86-году жизни.

Слова соболезнования родственникам и близким космонавта выразило руководство Роскосмоса.

"На 86-м году жизни скончался космонавт № 11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос <...> Руководство и коллектив госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Архиповича", – говорится в сообщении.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. Алексей Архипович дважды герой Советского Союза. В мае 2019 Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Имя Леонова носит один из кратеров на обратной стороне Луны.

Леонов первым в истории вышел в открытый космос в 1965 году. За пределами корабля он находился больше 12 минут. Во время второго полета в 1975 году Леонов был участником исторического совместного полета советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей.

Председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский считает необходимым увековечить память летчика-космонавта СССР Алексея Леонова в столице.

