В NASA оценили роль Леонова для современной космонавтики

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В NASA выразили соболезнования в связи со смертью российского космонавта Алексея Леонова. Сообщение ведомства опубликовано в Twitter.

"Мы опечалены потерей легендарного космонавта Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в космос 18 марта 1965 года", – говорится в заявлении.

Также отмечено, что отважная отправка Леонова "положила начало работам в открытом космосе, которые сегодня делают возможным обслуживание МКС".

Советский космонавт Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни, после продолжительной болезни. Его похороны состоятся 15 октября.

Он был 11-м советским космонавтом и первым человеком в истории, кто вышел в открытый космос.