Первый в открытом космосе: современники – об Алексее Леонове

11 октября на 86-году жизни умер советский космонавт Алексей Леонов. Похороны состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Алексей Леонов – первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года, в разгар космической гонки между Советским Союзом и США. Американцы опоздали на 2,5 месяца: Эдвард Уайт оказался в открытом космосе 3 июня.
О том, как прошел полет советского космонавта, а также воспоминания современников и очевидцев, читайте в материале сайта Москва 24.
Двухместный космический корабль "Восход-2" стартовал с космодрома Байконур в 10 часов утра по московскому времени. Алексей Леонов был вторым пилотом, а командиром корабля – Павел Беляев.
"Восход-2" был оснащен модульной шлюзовой камерой "Волга". Перед стартом она складывалась, а в космосе надувалась. Именно через нее Леонов очутился в открытом космосе.
Корабль поднялся на орбиту Земли, и на втором витке космонавты начали готовиться к выходу. Шлюзовую камеру разгерметизировали в 11:28:13. Леонов покинул камеру в 11:34:51 и вышел в безвоздушное космическое пространство. В этот момент пульс космонавта составлял 164 удара в минуту.
Чтобы Алексею Леонову не пришлось летать в космосе как герою Мэтта Дэймона в фильме "Марсианин", он был пристегнут к кораблю страховочным тросом длиной 5,35 метра. Вдоль стального троса проходили электрические провода. На корабль по ним поступали медицинские данные и осуществлялась телефонная связь с Павлом Беляевым.
В открытом космосе Леонов провел 12 минут 9 секунд. Он пять раз удалялся и приближался к шлюзовой камере. Первый раз – на один метр, а остальные – на полную длину троса.
Для нахождения в космосе разработали специальный скафандр "Беркут". В нем можно было работать в открытом космосе в течение 30 минут. Пока Леонов отрабатывал запланированные эксперименты, в скафандре держалась "комнатная" температура. Тем временем поверхность скафандра снаружи разогревалась на Солнце до плюс 60 градусов, а в тени охлаждалась до минус 100 градусов.
"Скафандр – это надутая конструкция, поэтому нагрузки на космонавта очень сильные. Это обусловлено избыточным давлением. Попробуйте помять надутое велосипедное колесо или мяч для игры в регби. Чем меньше давление, тем проще это делать. Это тяжелая такелажная работа в выходном скафандре. Хотя пытаются сделать помягче, разработать особенные перчатки, но тем не менее, чтобы просто свести пальцы, нужно приложить усилие равное 35 килограммам", – рассказывает летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков.
Космические скафандры никогда не отличались особенной гибкостью. А из-за разности давлений в космосе скафандр Леонова сильно раздулся и потерял гибкость еще больше. Он с трудом вернулся на "Восход-2" и не с первой попытки. Сперва ему пришлось сбросить давление в скафандре до аварийного. Вопреки инструкциям в шлюз "Волга" он вошел вперед головой, а не ногами. Уже в шлюзе он развернулся и вошел на корабль вперед ногами.
За этот полет на тот момент подполковник Алексей Леонов уже 23 марта получил свое первое звание Героя Советского Союза. Всего у космонавта их два.
Современники – об Алексее Леонове
Кира Константиновна Белостоцкая – ведущий сотрудник Особого конструкторского бюро московского энергетического института (ОКБ МЭИ). Работает в бюро уже более 58 лет. Благодаря в том числе ее усилиям мир увидел видеотрансляцию полета Леонова в космосе.
"Камеру взяли из Ленинградского телевизионного института. А всю радиотехническую часть – передачу сигнала – делали мы. Сначала Королев поручил Рязанскому из НИИ–885 обеспечить передачу телесигнала на Землю. Но у них не хватало энергетики, чтобы сделать дополнительный канал. И тогда наш Богомолов (бывший главный конструктор ОКБ МЭИ. –Прим. m24.ru) с подачи своих ребят придумал переделать один из телеметрических каналов под телевидение. И с этого все началось. С теми же данными по потреблению энергии сумели преобразовать телеметрический канал в телевизионный. Я срочно переделывала аппаратуру на борту. Сперва были передатчики ТМ-1, ТМ-2. А потом стали ТТ (телеметрический-телевизионный канал)", – продолжает рассказ Белостоцкая.
"Живой, веселый, очень энергичный человек. Не боится говорить правду, и то, как он видит мир, не взирая на лица. Авторитетов для него не существовало и не существует. Что было хорошо в советское время – хорошо. Если коммунисты делали что-то неправильно, он критиковал и очень остро. Поэтому в высших эшелонах у него были противники. Очень верный друг. Можно наблюдать на примере взаимоотношений семьи Гагариных и семьи Леоновых. Леонов очень заботливый человек по отношению к погибшему другу. Он заботился о семье Гагариных – насколько это позволяла сама семья.
Занимался развитием города Гагарина, города Гжатска. Чтобы организовать там комсомольско-молодежную стройку, нужно было поднять ЦК комсомола и убедить всех. Это все Леонов. И студенты поехали стройотрядами, строили и облагораживали город", – рассказывает Джанибеков.
В марте 1960 года был зачислен в отряд советских космонавтов (1960 Группа ВВС № 1). 18 марта 1965 года первым в мире совершил выход в открытый космос.
В 1968 году окончил военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. С 1971 года являлся заместителем начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, командиром отряда космонавтов.
В 1974 году был назначен командиром первого экипажа при советско-американском космическом полете по программе ЭПАС (Экспериментальный полет "Аполлон" – "Союз"). Второй космический полет совершил 15–21 июля 1975 года в качестве командира космического корабля Союз-19.
В 1981 году защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. Вышел на пенсию в 1991 году. В марте 1992 года генерал-майор авиации Алексей Леонов вышел в запас.
11 октября на 86-м году жизни Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни.