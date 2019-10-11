Первый в открытом космосе: современники – об Алексее Леонове

11 октября на 86-году жизни умер советский космонавт Алексей Леонов. Похороны состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Леонов – первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года, в разгар космической гонки между Советским Союзом и США. Американцы опоздали на 2,5 месяца: Эдвард Уайт оказался в открытом космосе 3 июня.

О том, как прошел полет советского космонавта, а также воспоминания современников и очевидцев, читайте в материале сайта Москва 24.

Фото: репродукция фотохроники ТАСС

Двухместный космический корабль "Восход-2" стартовал с космодрома Байконур в 10 часов утра по московскому времени. Алексей Леонов был вторым пилотом, а командиром корабля – Павел Беляев.

"Восход-2" был оснащен модульной шлюзовой камерой "Волга". Перед стартом она складывалась, а в космосе надувалась. Именно через нее Леонов очутился в открытом космосе.

Корабль поднялся на орбиту Земли, и на втором витке космонавты начали готовиться к выходу. Шлюзовую камеру разгерметизировали в 11:28:13. Леонов покинул камеру в 11:34:51 и вышел в безвоздушное космическое пространство. В этот момент пульс космонавта составлял 164 удара в минуту.





Кира Белостоцкая ведущий научный сотрудник ОКБ МЭИ, заслуженный создатель космической техники Я сама наблюдала, как Леонов выходил в космос. Я в это время была в Тюратаме (поселок вблизи космодрома Байконур. – Прим. ред.). Ведь никто не знал, что такое космос. Как он сначала высунул голову, очень аккуратно. Потому что потом он говорил: "А вдруг оторвет голову?" Мало ли что, было страшно. И он замер и несколько мгновений не двигался. Потом понял, что ничего страшного, и начал выплывать.

Чтобы Алексею Леонову не пришлось летать в космосе как герою Мэтта Дэймона в фильме "Марсианин", он был пристегнут к кораблю страховочным тросом длиной 5,35 метра. Вдоль стального троса проходили электрические провода. На корабль по ним поступали медицинские данные и осуществлялась телефонная связь с Павлом Беляевым.

В открытом космосе Леонов провел 12 минут 9 секунд. Он пять раз удалялся и приближался к шлюзовой камере. Первый раз – на один метр, а остальные – на полную длину троса.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Для нахождения в космосе разработали специальный скафандр "Беркут". В нем можно было работать в открытом космосе в течение 30 минут. Пока Леонов отрабатывал запланированные эксперименты, в скафандре держалась "комнатная" температура. Тем временем поверхность скафандра снаружи разогревалась на Солнце до плюс 60 градусов, а в тени охлаждалась до минус 100 градусов.

"Скафандр – это надутая конструкция, поэтому нагрузки на космонавта очень сильные. Это обусловлено избыточным давлением. Попробуйте помять надутое велосипедное колесо или мяч для игры в регби. Чем меньше давление, тем проще это делать. Это тяжелая такелажная работа в выходном скафандре. Хотя пытаются сделать помягче, разработать особенные перчатки, но тем не менее, чтобы просто свести пальцы, нужно приложить усилие равное 35 килограммам", – рассказывает летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков.





Владимир Джанибеков летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза, пять раз летал в космос Для этой работы нужно быть очень хорошо физически подготовленным. В свое время я выжимал все 100 килограммов. Современные скафандры, конечно, делают помягче и более комфортабельными, меняются материалы. Но кардинально что-то не поменялось.



Космические скафандры никогда не отличались особенной гибкостью. А из-за разности давлений в космосе скафандр Леонова сильно раздулся и потерял гибкость еще больше. Он с трудом вернулся на "Восход-2" и не с первой попытки. Сперва ему пришлось сбросить давление в скафандре до аварийного. Вопреки инструкциям в шлюз "Волга" он вошел вперед головой, а не ногами. Уже в шлюзе он развернулся и вошел на корабль вперед ногами.





Клара Величко научный сотрудник отдела фондов Мемориального музея космонавтики Когда Леонов вернулся, у командира корабля Беляева поднялся пульс до 180 ударов в минуту, потому что он так переживал за него. Как он рассказывает, пот был до колен, настолько было велико напряжение.

За этот полет на тот момент подполковник Алексей Леонов уже 23 марта получил свое первое звание Героя Советского Союза. Всего у космонавта их два.

Современники – об Алексее Леонове

Кира Константиновна Белостоцкая – ведущий сотрудник Особого конструкторского бюро московского энергетического института (ОКБ МЭИ). Работает в бюро уже более 58 лет. Благодаря в том числе ее усилиям мир увидел видеотрансляцию полета Леонова в космосе.



Прим. m24.ru ) и наблюдала. Мы заметили, что он почему-то поглаживает себе бедро. Оказывается, у него был еще фотоаппарат, чтобы он снял корабль. Но он не мог дотянуться до молнии, чтобы открыть ее и сделать снимок корабля.

Кира Белостоцкая ведущий научный сотрудник ОКБ МЭИ, заслуженный создатель космической техники На шлюзовом корабле была камера. И когда он выходил, камера снимала. Я в это время была в Тюратаме (поселок вблизи космодрома Байконур. –) и наблюдала. Мы заметили, что он почему-то поглаживает себе бедро. Оказывается, у него был еще фотоаппарат, чтобы он снял корабль. Но он не мог дотянуться до молнии, чтобы открыть ее и сделать снимок корабля.



"Камеру взяли из Ленинградского телевизионного института. А всю радиотехническую часть – передачу сигнала – делали мы. Сначала Королев поручил Рязанскому из НИИ–885 обеспечить передачу телесигнала на Землю. Но у них не хватало энергетики, чтобы сделать дополнительный канал. И тогда наш Богомолов (бывший главный конструктор ОКБ МЭИ. –Прим. m24.ru) с подачи своих ребят придумал переделать один из телеметрических каналов под телевидение. И с этого все началось. С теми же данными по потреблению энергии сумели преобразовать телеметрический канал в телевизионный. Я срочно переделывала аппаратуру на борту. Сперва были передатчики ТМ-1, ТМ-2. А потом стали ТТ (телеметрический-телевизионный канал)", – продолжает рассказ Белостоцкая.



Владимир Джанибеков летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, пять раз летал в космос Я пришел в отряд космонавтов в 1970-м году. Там мы и познакомились. По-сути он был моим командиром. Он был командиром первого экипажа "Союз-Аполлон" (программа совместного полета советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон". – Прим. ред). С 1973 года мы с ним очень плотно работали по программам.



"Живой, веселый, очень энергичный человек. Не боится говорить правду, и то, как он видит мир, не взирая на лица. Авторитетов для него не существовало и не существует. Что было хорошо в советское время – хорошо. Если коммунисты делали что-то неправильно, он критиковал и очень остро. Поэтому в высших эшелонах у него были противники. Очень верный друг. Можно наблюдать на примере взаимоотношений семьи Гагариных и семьи Леоновых. Леонов очень заботливый человек по отношению к погибшему другу. Он заботился о семье Гагариных – насколько это позволяла сама семья.

Занимался развитием города Гагарина, города Гжатска. Чтобы организовать там комсомольско-молодежную стройку, нужно было поднять ЦК комсомола и убедить всех. Это все Леонов. И студенты поехали стройотрядами, строили и облагораживали город", – рассказывает Джанибеков.





Клара Величко научный сотрудник отдела фондов Мемориального музея космонавтики Леонов очень веселый человек. Он рассказывал, что, когда ему делали гипсовый слепок для ложемента (индивидуальное сиденье кресла для каждого космонавта. – Прим. ред.), его еле выдрали оттуда. Такие у него волосатые руки и спина. Небольшого роста, в свое время он был очень накачанный. Он очень хорошо рисует – почетный член Российской академии художеств.

Фото: Москва 24/Александр Авилов