Лончаков выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Летчик-космонавт Юрий Лончаков в разговоре с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова. Легенда космонавтики скончался на 86-году жизни.

"Он был верный традициям, влюбленный в космос и свою миссию до глубины души. Большое счастье, что я его знал. Мы очень близко общались, и я горжусь этим", – заявил Лончаков.

Он также добавил, что Леонов был великолепным наставником, который учил молодых держать планку, расти над собой и уважать традиции.

"Он повторял всем и всегда: "Ребята, вот вы молодые, пришли в эту прекрасную, романтичную, но очень сложную, ответственную профессию, так будьте верны ей всей душой, отдавайтесь ей полностью. Она рискованная, но раз вы пришли к космосу, то должны быть профессионалами, причем профессионалами высочайшего класса. Здесь нужно очень много работать и не жалеть себя", – вспоминает Лончаков.





Юрий Лончаков летчик-космонавт Это удивительный человек, он всегда был энергичным, помогал молодым и советом, и делом. Передавал традиции, которые зародились еще в Первом космическом отряде.

По словам Лончакова, Леонов всегда подчеркивал, как важно соблюдать традиции.

"Он всегда ездил с нами, с молодежью, на все мероприятия, никогда не отказывался, всегда общался с людьми, рассказывал о тех временах. А времена первых были нелегкими, ведь они шли в космос и ничего не знали, они прокладывали дорогу в эту неизвестность для нас. Что такое космическое пространство, как работать в космосе – всем этим мы обязаны им, первопроходцам", – отмечает Лончаков.





Юрий Лончаков летчик-космонавт Это великий человек, мы никогда его не забудем. Светлая память замечательному, великому Алексею Архиповичу.

А космонавт-испытатель на пенсии Алексей Бородай поделился с Москвой 24 воспоминанием о первой встрече с Леоновым. По его словам, великий космонавт был очень легок в общении.

"Мы были летчиками-испытателями, служили в Актюбинске в государственном летно-испытательном центре. И как-то пять-шесть человек отправили на общекосмическую подготовку в Звездный городок. Там в профилактории к нам в комнату пришел сам Леонов и говорит: "Вот, мужики, я вам принес книгу про американский спейс шаттл, переведенную на русский язык". Нас взяли на "Буран", но что такое "Буран", мы тогда понятия не имели", – делится Бородай.





Алексей Бородай космонавт-испытатель Так вот "Буран" мы, в общем-то, по этой книге и изучили, которую нам так удачно занес Алексей Архипович Леонов.

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-году жизни 11 октября. Похороны состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Память Леонова могут увековечить в Москве. Такое мнение выразил председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский. Он отметил, что космонавт заслуживает увековечивания памяти о нем на территории столицы.

Алексей Леонов – легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, который вышел в открытый космос.

В 1975 году Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.



Екатерина Рукавичникова, Наталья Лоскутникова