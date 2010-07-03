Лончаков выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Летчик-космонавт Юрий Лончаков в разговоре с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова. Легенда космонавтики скончался на 86-году жизни.
"Он был верный традициям, влюбленный в космос и свою миссию до глубины души. Большое счастье, что я его знал. Мы очень близко общались, и я горжусь этим", – заявил Лончаков.
Он также добавил, что Леонов был великолепным наставником, который учил молодых держать планку, расти над собой и уважать традиции.
"Он повторял всем и всегда: "Ребята, вот вы молодые, пришли в эту прекрасную, романтичную, но очень сложную, ответственную профессию, так будьте верны ей всей душой, отдавайтесь ей полностью. Она рискованная, но раз вы пришли к космосу, то должны быть профессионалами, причем профессионалами высочайшего класса. Здесь нужно очень много работать и не жалеть себя", – вспоминает Лончаков.
По словам Лончакова, Леонов всегда подчеркивал, как важно соблюдать традиции.
"Он всегда ездил с нами, с молодежью, на все мероприятия, никогда не отказывался, всегда общался с людьми, рассказывал о тех временах. А времена первых были нелегкими, ведь они шли в космос и ничего не знали, они прокладывали дорогу в эту неизвестность для нас. Что такое космическое пространство, как работать в космосе – всем этим мы обязаны им, первопроходцам", – отмечает Лончаков.
А космонавт-испытатель на пенсии Алексей Бородай поделился с Москвой 24 воспоминанием о первой встрече с Леоновым. По его словам, великий космонавт был очень легок в общении.
"Мы были летчиками-испытателями, служили в Актюбинске в государственном летно-испытательном центре. И как-то пять-шесть человек отправили на общекосмическую подготовку в Звездный городок. Там в профилактории к нам в комнату пришел сам Леонов и говорит: "Вот, мужики, я вам принес книгу про американский спейс шаттл, переведенную на русский язык". Нас взяли на "Буран", но что такое "Буран", мы тогда понятия не имели", – делится Бородай.
Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-году жизни 11 октября. Похороны состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Память Леонова могут увековечить в Москве. Такое мнение выразил председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский. Он отметил, что космонавт заслуживает увековечивания памяти о нем на территории столицы.
Алексей Леонов – легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, который вышел в открытый космос.
В 1975 году Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.
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