Эксперты не одобрили макет памятника Сергею Бодрову

Фото: кадр из фильма "Брат", режиссер Алексей Балабанов

Макет памятника актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему вызвал критику экспертной комиссии.

"Экспертиза показала, что надо перерабатывать проект. Причина в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку. Это и было замечание – не художественному образу надо делать памятник, а героям каким-то нашим", – цитирует Агентство "Москва" председателя столичной комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского. Он также отметил, что претензии касались пластики и выразительности монумента.

Ранее в столице презентовали эскиз памятника, который представляет бронзовую литую фигуру Данилы Багрова. Эту роль Бодров-младший сыграл в фильмах "Брат" и "Брат 2". Предполагается, что перед памятником большими буквами выложат фразу "Я думаю, что сила в правде". Инициаторы проекта предложили несколько мест для установки скульптуры. Среди этих мест – начало Покровского бульвара, площадь перед станцией метро "Баррикадная", сквер на Кудринской площади и парк Декабрьского восстания.

Обновленный макет памятника презентуют 14 февраля. Ранее скульптор Андрей Клыков рассказал о памятнике Даниле Багрову. По его словам, команда проекта уже доделывает форму, которую позже отправят на литейный завод.

В декабре 2017 года на одном из столичных фасадов многоэтажки появился портрет Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова.