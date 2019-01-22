Эксперты не одобрили макет памятника Сергею Бодрову

Фото: кадр из фильма "Брат", режиссер Алексей Балабанов
Макет памятника актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему вызвал критику экспертной комиссии.
"Экспертиза показала, что надо перерабатывать проект. Причина в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку. Это и было замечание – не художественному образу надо делать памятник, а героям каким-то нашим", – цитирует Агентство "Москва" председателя столичной комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского. Он также отметил, что претензии касались пластики и выразительности монумента.
Ранее в столице презентовали эскиз памятника, который представляет бронзовую литую фигуру Данилы Багрова. Эту роль Бодров-младший сыграл в фильмах "Брат" и "Брат 2". Предполагается, что перед памятником большими буквами выложат фразу "Я думаю, что сила в правде". Инициаторы проекта предложили несколько мест для установки скульптуры. Среди этих мест – начало Покровского бульвара, площадь перед станцией метро "Баррикадная", сквер на Кудринской площади и парк Декабрьского восстания.
Обновленный макет памятника презентуют 14 февраля. Ранее скульптор Андрей Клыков рассказал о памятнике Даниле Багрову. По его словам, команда проекта уже доделывает форму, которую позже отправят на литейный завод.
В декабре 2017 года на одном из столичных фасадов многоэтажки появился портрет Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.