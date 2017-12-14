Портрет Сергея Бодрова-младшего появился на фасаде столичной многоэтажки

На одном из столичных фасадов многоэтажки появился портрет Сергея Бодрова-младшего. Актер изображен в образе всеми известного персонажа Данилы Багрова из культовых фильмов "Брат" и "Брат 2".



"Брат" и "Брат 2" стали нашумевшими кинокартинами в нулевых. Их моментально растащили на цитаты. Во всех плеерах зазвучали саундтреки, а главный персонаж Данила Багров стал героем нашего времени. На него хотели быть похожими старшеклассники. Они подражали его манере говорить и одеваться.

Много лет назад в каждом городе была доска почета. На ней размещали фотографии тех, кем гордились жители: ветераны ВОВ, спортсмены, ударники производства. Со временем советская традиция исчезла. А может быть, и нет –она просто трансформировалась в граффити. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.