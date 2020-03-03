Мемориальную доску Юрию Лужкову установят в Москве

Фото: ТАСС/ пресс-служба Московского Пасхального фестиваля

В Москве появится мемориальная доска государственному деятелю, полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством", бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Известно, что ее установят на доме, где он проживал: на доме 48 на 3-й Тверской-Ямской. Соответствующее решение приняли 3 марта на заседании президиума правительства столицы во исполнение президентского указа об увековечении памяти Юрия Лужкова.

Также отмечается, что решение об установке мемориальной доски одобрили в городской комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена. Бывшего мэра столицы похоронили на Новодевичьем кладбище.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром Москвы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.