Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила находится рядом с могилой народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, передает Агентство "Москва".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя.

Проститься с бывшим мэром Москвы пришли тысячи людей.

Среди них Владимир Путин и Сергей Собянин. Действующий мэр положил букет красных роз к гробу Лужкова и выразил соболезнования его вдове Елене Батуриной и дочерям.

Также проститься с Лужковым пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

