Умер Юрий Лужков

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в Германии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник из его окружения. По предварительным данным, ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

"Юрий Михайлович скончался на 84-м году жизни. Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу", – сказал собеседник агентства.

Смерть Лужкова СМИ уже подтвердили в мэрии Москвы и в посольстве России в Мюнхене.

Экс-мэру столицы было 83 года. Юрий Лужков управлял Москвой 18 лет. Столицу он возглавлял с 1992 по 2010 год.

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Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.