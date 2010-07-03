Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:34

Юрий Куклачев высказался о смерти Лужкова

утраты общество эксклюзив

Фото: ТАСС

Известный дрессировщик и артист Юрий Куклачев высказался о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом он рассказал сайту Москва 24.

Артист отдельно отметил роль экс-мэра в становлении театра кошек.

"С театром он мне тоже помог. Помещение нашего частного театра было взято в аренду у города. Юрий Михайлович, понимая это, мне и Никулину, у которого тоже частный цирк, давал нам разрешение на аренду, скидку. С меня брали символическую сумму в семь тысяч рублей раз в квартал. Это копейки. Но когда поступил закон, что уберут все льготы у всех, то я понял, что с меня будут брать 1,5 миллиона за месяц. Я тогда написал бумагу, чтобы мой частный театр перевели в государственный. Передал государству, стал государственным театром благодаря Лужкову", – объяснил дрессировщик.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии. Бывшему мэру Москвы было 83 года. Похоронить политика планируют на Новодевичьем кладбище в столице России.

Мэром столицы Юрий Лужков работал 18 лет. Москву он возглавлял с 1992 по 2010 год.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Читайте также

Сюжет: Умер Юрий Лужков

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика