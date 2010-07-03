Юрий Куклачев высказался о смерти Лужкова

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Известный дрессировщик и артист Юрий Куклачев высказался о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом он рассказал сайту Москва 24.
Артист отдельно отметил роль экс-мэра в становлении театра кошек.
"С театром он мне тоже помог. Помещение нашего частного театра было взято в аренду у города. Юрий Михайлович, понимая это, мне и Никулину, у которого тоже частный цирк, давал нам разрешение на аренду, скидку. С меня брали символическую сумму в семь тысяч рублей раз в квартал. Это копейки. Но когда поступил закон, что уберут все льготы у всех, то я понял, что с меня будут брать 1,5 миллиона за месяц. Я тогда написал бумагу, чтобы мой частный театр перевели в государственный. Передал государству, стал государственным театром благодаря Лужкову", – объяснил дрессировщик.
Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии. Бывшему мэру Москвы было 83 года. Похоронить политика планируют на Новодевичьем кладбище в столице России.
Мэром столицы Юрий Лужков работал 18 лет. Москву он возглавлял с 1992 по 2010 год.
Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".
С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.
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