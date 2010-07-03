Виктор Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Шурин Юрия Лужкова Виктор Батурин рассказал о последней встрече с экс-мэром.

"Лужков – это лицо новой России в 90-х годах. В субботу я его еще видел, он еще отлично выглядел. Я встал, поздоровался, он прошел в отдельную комнату для каких- то переговоров", – поделился он с Москвой 24.

Также Батурин прокомментировал новость о том, что память Лужкова увековечат в Москве.

"Он в официальных мероприятиях не нуждается, это человек-символ, человек-эпоха. Если наши чиновники решат сделать что-то еще, главное, чтобы это было достойно и из трагедии не превратилось в фарс", – подчеркнул он.

Юрия Лужкова не стало 10 декабря в возрасте 83 лет. По данным СМИ, он умер в Германии, где ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. По ее словам, такое решение принято на основании обращения его родственников. Дату захоронения определят родные экс-мэра.

По некоторым данным, тело Лужкова перевезут в Москву из Мюнхена вечером 11 декабря. Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела на родину.

Для транспортировки тела семье покойного нужно собрать и перевести на немецкий язык все необходимые документы, чтобы предоставить ЗАГСу Мюнхена.

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова в связи с его смертью. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в столице.

Лужков управлял Москвой 18 лет. Столицу он возглавлял с 1992 по 2010 год.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

