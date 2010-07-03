Память Лужкова увековечат в Москве

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра столицы Юрия Лужкова и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в столице. Об этом сообщается в Twitter депутата.

"Пришла печальная новость – не стало бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Юрий Михайлович 18 лет руководил столицей. Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве", – заявил Шапошников.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Лужкова выразил действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

Юрий Лужков скончался в Германии на 84-м году жизни. В качестве главы столицы он проработал 19 лет – с 1992 по 2010 год.