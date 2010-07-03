Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела Лужкова в Москву

Бывший мэр Москвы скончался в Германии

Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела Юрия Лужкова в Россию, сообщается на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Отмечается, что посольство и Генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями бывшего мэра Москвы, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса доставки покойного на родину.

По данным телеграм-каналов, тело Лужкова отправят в Москву из Мюнхена рейсом "Аэрофлота". Отмечается, что его вдова Елена Батурина отказалась от транспортировки спецбортом.

Для транспортировки тела семье покойного нужно собрать и перевести на немецкий язык все необходимые документы, чтобы предоставить ЗАГСу Мюнхена. Тело планируется отправить в российскую столицу вечером 11 ноября. Место похорон еще не определили.

Юрия Лужкова не стало 10 декабря в возрасте 83 лет. По данным СМИ, он умер в Германии, где ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Лужков управлял Москвой 18 лет. Столицу он возглавлял с 1992 по 2010 год.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова в связи с его смертью. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в столице.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.