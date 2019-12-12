Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:24

Отпевание Лужкова завершилось в храме Христа Спасителя

утраты общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил отпевание Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя.

"Я хотел бы отметить его человеческие качества. Мне приходилось с ним общаться в разной обстановке, и я поражался не только широте ума. Он действительно был творческим человеком и собеседником", – сказал патриарх.

Он напомнил, что храм Христа Спасителя был воссоздан благодаря экс-мэру Москвы.

"Юрий Михайлович уделял огромное внимание восстановлению, реставрации храмов. Он делал это не формально, а с полным осознанием важности духовных последствий," – заявил патриарх Кирилл.

До начала отпевания Сергей Собянин пришел на церемонию прощания со своим предшественником. Мэр Москвы положил букет красных роз к гробу Лужкова и выразил соболезнования его вдове Елене Батуриной и дочерям.

Прощание в храме продлится до 14:00. После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

В храме Христа Спасителя началось отпевание Лужкова

Читайте также

Сюжет: Умер Юрий Лужков

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика