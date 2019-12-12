Отпевание Лужкова завершилось в храме Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил отпевание Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя.

"Я хотел бы отметить его человеческие качества. Мне приходилось с ним общаться в разной обстановке, и я поражался не только широте ума. Он действительно был творческим человеком и собеседником", – сказал патриарх.

Он напомнил, что храм Христа Спасителя был воссоздан благодаря экс-мэру Москвы.

"Юрий Михайлович уделял огромное внимание восстановлению, реставрации храмов. Он делал это не формально, а с полным осознанием важности духовных последствий," – заявил патриарх Кирилл.

До начала отпевания Сергей Собянин пришел на церемонию прощания со своим предшественником. Мэр Москвы положил букет красных роз к гробу Лужкова и выразил соболезнования его вдове Елене Батуриной и дочерям.

Прощание в храме продлится до 14:00. После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

