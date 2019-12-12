Собянин пришел проститься с Лужковым в храм Христа Спасителя

Фото: телеграм-канал LifeShot

Сергей Собянин пришел в храм Христа Спасителя на церемонию прощания со своим предшественником Юрием Лужковым. Мэр Москвы положил букет красных роз к гробу Лужкова и выразил соболезнования вдове Елене Батуриной и дочерям.

Также проститься с бывшим градоначальником пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

Закрытый гроб с покойным, накрытый государственным флагом, расположен в центре храма напротив царских врат и алтаря. Возле него стоит постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет отпевание в 11:00, прощание продлится до 14:00. После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Подходы к храму оцеплены. Движение транспорта на прилегающих улицах ограничено, в частности в Соймоновском проезде и на участке улицы Волхонки – от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. Поворот со Знаменки на Волхонку запрещен. Ограничения сохранятся до конца дня. Также не работают несколько остановок общественного транспорта. Закрыт вход и выход со станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

