Фото: скриншот трансляции канала LIFE

В храме Христа Спасителя началось прощание с Юрием Лужковым, передает телеканал Москва 24. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет отпевание в 11:00, прощание продлится до 14:00.

С 7 утра храм открыт для семьи и близких экс-мэра. Все желающие проститься с ним могут подойти к 9 часам.

Подходы к храму оцеплены. Движение транспорта на прилегающих улицах ограничено, в частности в Соймоновском проезде и на участке улицы Волхонки – от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. Поворот со Знаменки на Волхонку запрещен. Ограничения сохранятся до конца дня.

С 6:00 не обслуживается остановка "Метро "Кропоткинская" – Музей изобразительных искусств имени Пушкина" для автобуса М3 по улице Волхонке в сторону станции метро "Семеновская" и остановка "Метро "Кропоткинская" для автобуса 255 в Соймоновском проезде.

С 12:00 не будет работать остановка "Новодевичье кладбище" для автобусов М3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона "Лужники". Изменения будут действовать до окончания мероприятий.

Кроме того, закрыт вход и выход со станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя.

После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

Соболезнования в связи со смертью политика выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в Москве.

