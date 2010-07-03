Фото: скриншот трансляции канала LIFE
В храме Христа Спасителя началось прощание с Юрием Лужковым, передает телеканал Москва 24. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет отпевание в 11:00, прощание продлится до 14:00.
С 7 утра храм открыт для семьи и близких экс-мэра. Все желающие проститься с ним могут подойти к 9 часам.
Подходы к храму оцеплены. Движение транспорта на прилегающих улицах ограничено, в частности в Соймоновском проезде и на участке улицы Волхонки – от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. Поворот со Знаменки на Волхонку запрещен. Ограничения сохранятся до конца дня.
С 6:00 не обслуживается остановка "Метро "Кропоткинская" – Музей изобразительных искусств имени Пушкина" для автобуса М3 по улице Волхонке в сторону станции метро "Семеновская" и остановка "Метро "Кропоткинская" для автобуса 255 в Соймоновском проезде.
С 12:00 не будет работать остановка "Новодевичье кладбище" для автобусов М3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона "Лужники". Изменения будут действовать до окончания мероприятий.
Кроме того, закрыт вход и выход со станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя.
После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.
Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.
Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.
Соболезнования в связи со смертью политика выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в Москве.
Москвичи несут цветы к зданию мэрии в память о Лужкове
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