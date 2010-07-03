Движение у храма Христа Спасителя перекроют в день прощания с Юрием Лужковым

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В центре Москвы изменится схема движения и работа городского транспорта в связи с проведением траурных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

Движение ограничат в Соймоновском проезде, а также на участке улицы Волхонки – от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. Поворот со Знаменки на Волхонку будет запрещен. Ограничения сохранятся до конца дня.

С 6:00 не будет обслуживаться остановка "Метро "Кропоткинская" – Музей изобразительных искусств имени Пушкина" для автобуса М3 по улице Волхонке в сторону станции метро "Семеновская" и остановка "Метро "Кропоткинская" для автобуса 255 в Соймоновском проезде.

С 12:00 не будет работать остановка "Новодевичье кладбище" для автобусов М3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона "Лужники". Изменения будут действовать до окончания мероприятий.

Кроме того, будет закрыт вход и выход со станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя.

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание и прощание с Юрием Лужковым. Храм будет открыт с 7:00, но только для семьи и близких экс-мэра. Вход для желающих проститься с ним будет открыт с 09:00. Церемония прощания продлится до 14:00, после чего Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.